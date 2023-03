Lực lượng CAND chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

BBK - Sáng 07/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của lực lượng Công an nhân dân năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2022, cả nước bị ảnh hưởng bởi 07 cơn bão, 02 áp thấp nhiệt đới, 300 trận mưa lớn gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, 02 đợt rét đậm rét hại…, khiến 175 người chết, mất tích, 300 người bị thương. Thiệt hại kinh tế ước tính hơn 19.434 tỷ đồng. Riêng đối với lực lượng Công an, thiên tai làm thiệt hại tài sản ước tính hơn 50 tỷ đồng.

Lực lượng Công an toàn quốc đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an xã trong công tác phòng, chống thiên tai, phòng thủ dân sự. Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ, kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức di dời, sơ tán Nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi xảy ra mưa, bão. Huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tổ chức cứu nạn cứu hộ, giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu: Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT&TKCN và phòng thủ dân sự Bộ Công an về công tác công an trong ứng phó với biến đổi khí hậu; xác định công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, chủ động phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ";

Phối hợp với lực lượng vũ trang trên địa bàn phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu của lực lượng CAND trên mặt trận phòng, chống thiên tai, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Bố trí kinh phí và trang cấp, bổ sung phương tiện vật tư phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn./.

Văn Huế - Nam Phong