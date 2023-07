Lực lượng An ninh nhân dân Công an Bắc Kạn: Thầm lặng những chiến công

Lực lượng An ninh Công an tỉnh Bắc Kạn nắm tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở.

Với phẩm chất cách mạng, tinh thần cảnh giác, quyết tâm, chủ động tiến công, lực lượng ANND luôn nắm chắc tình hình, xác định rõ mục tiêu, đối tượng, địa bàn, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Phát huy truyền thống đã đạt được trong 77 năm qua, các thế hệ lực lượng ANND Công an Bắc Kạn đã vượt qua mọi khó khăn, không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) trong tình hình mới. Tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc, bảo đảm an ninh trật tự trong mọi hoàn cảnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng An ninh Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến ANQG, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội, các ban, ngành liên quan, xây dựng thế trận ANND gắn với quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh xã hội; phòng ngừa, xử lý những vấn đề phức tạp về ANTT nảy sinh liên quan đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với nhiều chính sách mới trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, lực lượng An ninh đã tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, giải quyết các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép của người Việt Nam và người nước ngoài, phối hợp, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động buôn bán phụ nữ, trẻ em, vũ khí, vật liệu nổ, ma túy, tiền giả và nhiều vụ việc khác liên quan đến ANQG. Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực, nhất là an ninh trong dân tộc, tôn giáo; đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, các sự kiện chính trị - văn hóa diễn ra trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2023, cơ quan An ninh điều tra đã thụ lý, điều tra 10 vụ, 13 bị can; tỷ lệ điều tra, khám phá vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; phát hiện 43 trường hợp công dân địa phương xuất cảnh trái phép bị cơ quan chức năng nước ngoài bắt, trao trả; tổ chức gặp, tiếp xúc 35 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Lực lượng An ninh chính trị nội bộ bảo vệ an toàn 08 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại địa phương; bảo vệ an toàn tuyệt đối các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trên địa bàn. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện, đấu tranh và xử lý 14 vụ, 14 đối tượng; khởi tố 03 vụ về lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và lĩnh vực công nghệ cao thuộc thẩm quyền điều tra. Lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận 2.369 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu; gọi hỏi, khai thác 69 trường hợp xuất cảnh trái phép, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ, 11 trường hợp với số tiền 50 triệu đồng; phát hiện, chuyển khởi tố 01 vụ, 01 bị can về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Phát huy truyền thống lịch sử đầy tự hào, với phương châm “An ninh chủ động”, lực lượng An ninh Công an Bắc Kạn không ngừng đổi mới, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Kiên quyết giữ vững mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANQG, gắn với độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, góp phần tạo môi trường hoà bình, thuận lợi, giữ gìn an ninh quốc gia, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới./.