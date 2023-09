Lũ ống bất ngờ tại Lào Cai, 7 người chết và mất tích

Đêm 12/9, tại địa bàn thị xã Sa Pa có mưa rất to, lũ ống đột ngột đổ về. Tại xã Liên Minh (thị xã Sa Pa) đã có 2 người chết, 4 người mất tích. Còn tại xã Phìn Ngan (huyện Bát Xát) đã có 1 người mất tích.

Hiện trường xảy ra lũ ống ở xã Liên Minh, thị xã Sa Pa.

Cụ thể, tại xã Liên Minh (thị xã Sa Pa), trên địa bàn xã có mưa to xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tại thôn Nậm Than, xã Liên Minh, đã có 2 người chết do lũ cuốn trôi. Đó là Vù A Nguyên (sinh năm 1999) và Vù A Giả (sinh năm 1991).

Ngoài ra còn có 4 người mất tích. Đó là các nạn nhân: Vù A Giáp (sinh năm 1986), Sùng A Dính (sinh năm 1990), Tẩn Vần Phấu (sinh năm 1979), Lê Đức Khoa (sinh năm 1971).

Thiệt hại về tài sản chưa thống kế được. Lực lượng Công an xã đang cùng với các đơn vị của xã tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn.

Ngay trong sáng nay, 13/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại thị xã Sa Pa. Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm những người bị mất tích, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn./.