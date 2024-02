Lợi dụng lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

BBK - Ngày 31/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Thị Huyền Trang, sinh năm 1985, trú tại tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".