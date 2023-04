Loạn thần do rượu, bố chém con trai lĩnh 08 năm tù

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn nêu rõ: Khoảng 10 giờ ngày 25/9/2022, Triệu Tiến Kỳ đã dùng dao chém liên tiếp vào đầu, cổ của con trai là cháu T.V.D, sinh năm 2014. Hậu quả, cháu D bị tổn thương cơ thể tỷ lệ 13%.

Qua điều tra làm rõ, nguyên nhân do Triệu Tiến Kỳ không có việc làm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ bỏ đi, bản thân Kỳ thường xuyên uống rượu nên cảm thấy buồn chán nên muốn giết chết con trai rồi tự tử. Ngoài ra, do thường xuyên uống rượu trong thời gian dài dẫn đến Triệu Tiến Kỳ bị bệnh loạn thần do rượu (hoang tưởng và ảo giác chi phối), mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, nên đã dùng dao chém con đẻ là cháu D, mặc dù giữa cháu D và Kỳ không có mâu thuẫn.

Hành vi của Triệu Tiến Kỳ là nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị hại và người đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo Triệu Tiến Kỳ 08 năm tù./.

Ngọc Ánh (Công an tỉnh)