Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non tỉnh Bắc Kạn

Tham gia Liên hoan có 8 đội thi Tuyên truyền măng non đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh. Các đội thi thực hiện 03 phần thi: Giới thiệu về Đội tuyên truyền măng non xung kích; Đội tuyên truyền măng non thông thái và Đội tuyên truyền măng non tài ba.

Sau thời gian tham gia tranh tài ở 3 phần thi với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Ban Tổ chức Liên hoan trao giải Nhất cho đội thi Tuyên truyền măng non đến từ huyện Ngân Sơn; hai giải Nhì cho đội thi Tuyên truyền măng non đến từ các huyện: Bạch Thông, TP. Bắc Kạn; hai giải Ba cho đội thi Tuyên truyền măng non đến từ các huyện: Pác Nặm, Chợ Đồn và ba giải Khuyến khích cho đội thi Tuyên truyền măng non đến từ các huyện: Ba Bể, Na Rì, Chợ Mới.

Thông qua Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non về Luật Trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh mong muốn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em; nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn, Đội, các em thiếu nhi và toàn xã hội về công tác phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em./.