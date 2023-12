Lập nhóm Zalo để “báo chốt” Cảnh sát giao thông, hành vi cần được ngăn chặn

BBK - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện 5 nhóm kín trên mạng xã hội có hành vi thông báo, chia sẻ thông tin liên quan đến vị trí, khu vực tuần tra, kiểm soát tốc độ, đo nồng độ cồn, thực thi nhiệm vụ của lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh.

Ngày 15 và 19/12/2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn đã xác minh, làm rõ 5 nhóm kín trên mạng xã hội Zalo có tên “VOV Bắc Kạn”,“VOV Bắc Kạn 2”, “VOV Bắc Kạn 3”, “VOV Bắc Kạn 4”, “VOV Bắc Kạn 5” có từ 990 đến gần 3.500 thành viên tham gia. Ngay lập tức, các nhóm trên đã bị vô hiệu hoá để ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quy định, người dân có quyền giám sát đối với hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, tuy nhiên việc giám sát phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nếu vi phạm, việc “báo chốt” sẽ trở thành nguyên nhân gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự. Các trường hợp lập nhóm, tùy tiện đưa các thông tin, hình ảnh Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ khi chưa được sự đồng ý lên mạng xã hội có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với lỗi “Hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích được quy định tại Điểm e, Khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin” đối với cá nhân sẽ bị xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng, còn tổ chức, tập thể sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Công an tỉnh Bắc Kạn khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, người dân không tham gia lập các hội, nhóm “báo chốt” Cảnh sát giao thông trên các trang, mạng xã hội. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể vô tình tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và đối phó với sự kiểm soát của lực lượng chức năng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh./.