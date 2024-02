Lan tỏa mùa xuân của tuổi trẻ

Công trình thanh niên “Sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh- an toàn” tại xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm.

Góp sức xây dựng quê hương

Thôn Cốc Lải là thôn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của xã Cao Tân (Pác Nặm), những ngày này, chúng tôi cảm nhận được niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của bà con nơi đây. Cũng như nhiều thôn vùng cao khác, Cốc Lải được bao bọc bởi núi rừng, nên dường như mặt trời lặn sớm hơn. Quanh năm, cứ khoảng 18 giờ hằng ngày, bóng tối lại dần bao trùm khắp bản làng, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng giờ đây, nhiều bóng điện từ công trình “thắp sáng đường quê” đã soi sáng đường làng, ngõ xóm, giúp đồng bào đi lại thuận tiện hơn.

Trước đây, khi chưa có đèn đường, buổi tối bà con đi lại gặp nhiều khó khăn, bởi tầm nhìn bị hạn chế; đường làng, ngõ xóm có nhiều ngã ba, ngã tư nên dễ xảy ra tai nạn giao thông. Giờ đây, bà con đi công việc hay đi làm về muộn cũng thuận lợi, an ninh được bảo đảm tốt hơn nên ai cũng rất phấn khởi....

Thực hiện phong trào “thắp sáng đường quê”, các tuyến đường chính trong thôn với tổng chiều dài hơn 1,2km đã được chiếu sáng bởi hàng chục bóng điện. Đoàn viên, thanh niên Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn cùng Đoàn Thanh niên xã Cao Tân đã huy động hàng trăm ngày công để hoàn thành công trình này.

Những ngày tháng Chạp, các phiên chợ trâu, bò ở xã Nghiên Loan (Pác Nặm) nhộn nhịp hơn ngày thường và còn là niềm phấn khởi trên những tuyến đường nông thôn được thắp sáng. Trên tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” thôn Bản Nà, được khánh thành cuối năm 2023, do Tỉnh đoàn thực hiện, có chiều dài hơn 1km với kinh phí thực hiện trên 30 triệu đồng. Tuyến đường có đèn chiếu sáng đã thỏa lòng mong đợi và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giao thông, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Không chỉ riêng huyện Pác Nặm, từ năm 2016, khi phong trào “thắp sáng đường quê” được Tỉnh đoàn Bắc Kạn phát động, đến nay đã có hàng trăm công trình “thắp sáng đường quê” được hoàn thành với tổng chiều dài hơn 200km, trị giá hơn 2 tỷ đồng. Thời gian tới, tổ chức đoàn sẽ tiếp tục chung sức, huy động các nguồn lực xã hội để chiếu sáng nhiều vùng quê là các địa bàn khó khăn ở vùng cao của tỉnh.

Các cấp bộ Đoàn luôn đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Khơi dậy sức trẻ

Để thực hiện tốt phương châm hành động “Khát vọng - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển”, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, tiên phong trong trận chiến chống đói nghèo, lạc hậu, phát triển kinh tế để mang về những mùa xuân ấm no cho cuộc đời.

Với niềm say mê nông nghiệp, sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, anh Hoàng Văn Tuấn, ở thôn Nà Riềng, xã Trần Phú (Na Rì) đã mạnh dạn khởi nghiệp từ cây cam đường Canh và bước đầu cho hiệu quả.

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương, thấy đất nông nghiệp của gia đình mình chủ yếu trồng ngô, sắn, thu nhập không cao. Với sự năng động, nhạy bén của tuổi trẻ, anh Tuấn tích cực tìm hiểu các mô hình phát triển kinh tế thông qua sách báo, internet. Năm 2015, anh quyết định chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng 600 gốc cam đường Canh. Vườn cam được chăm sóc đúng kỹ thuật, sinh trưởng phát triển tốt, sau 3 năm đã cho thu hoạch, trung bình 15-20kg quả/cây.

"Cũng như nhiều thanh niên nông thôn, tôi từng băn khoăn, trăn trở trước con đường khởi nghiệp. Những ngày đầu quyết định làm kinh tế vườn đồi, tôi cũng gặp không ít khó khăn như vốn ít, chưa có kinh nghiệm sản xuất… Tuy nhiên, với tâm niệm muốn thành công trước hết phải có quyết tâm làm cho bằng được nên cùng với sự giúp đỡ của gia đình, tổ chức đoàn, tôi đã từng bước khắc phục những khó khăn để đạt được những thành quả như hôm nay”. - Anh Hoàng Văn Tuấn chia sẻ

Nhận thấy đây là cây trồng tiềm năng, năm 2020 anh Tuấn trồng thêm 400 cây cam đường Canh, trong quá trình trồng anh tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật chăm sóc. Nhờ đó, cây sinh trưởng phát triển tốt, mẫu mã, chất lượng quả đẹp. Sau hơn 7 năm khởi nghiệp, vùng đất cằn nay đã trở thành vườn cam hơn 1.000 gốc tươi tốt, trĩu quả, mang lại thu nhập chính cho cả gia đình.

Mô hình trồng cam đường Canh của anh Hoàng Văn Tuấn ở thôn Nà Riềng, xã Trần Phú (Na Rì) bước đầu cho hiệu quả.

Bên cạnh cây cam đường Canh làm chủ lực, gia đình anh Tuấn còn trồng hơn 100 gốc hồng, nuôi trâu, bò, gà thả đồi, tổng lãi thu về cho gia đình anh hơn 200 triệu đồng/năm.

Nói về phong trào lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế, anh Triệu Tiến Trình, Bí thư Tỉnh đoàn phấn khởi: “Trong những năm qua, đoàn thanh niên đã vận động các bạn trẻ giúp nhau nhiều ngày công lao động, duy trì các buổi sinh hoạt thường kỳ gắn với biểu dương các điển hình làm kinh tế giỏi nhằm nhân rộng mô hình và phổ biến kinh nghiệm sản xuất trong lớp trẻ nông thôn, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Không chỉ làm giàu cho bản thân mà tuổi trẻ còn sẵn lòng giúp nhau làm kinh tế. Họ thành lập tổ hợp tác, câu lạc bộ để hỗ trợ nhau kiến thức, kinh nghiệm, thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh, chiến thắng đói nghèo. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn còn đứng ra hỗ trợ chuyển giao, hướng dẫn tiến bộ kỹ thuật, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tín chấp cho thanh niên vay vốn từ các tổ chức tín dụng. Bằng các nguồn vốn đã giúp hàng nghìn thanh niên vay để đầu tư phát triển kinh tế, học tập, tìm việc làm, nâng cao thu nhập”.

Một mùa xuân nữa lại về, mang theo những cánh đào khoe sắc thắm, những ước vọng hạnh phúc chạm tới từng mái nhà, ngõ phố. Mùa xuân căng tràn nhựa sống và rực rỡ như lý tưởng của tuổi trẻ. Mỗi thanh niên sẽ là một mầm xanh tươi mới, là nguồn sức trẻ dạt dào, góp sức mình tạo nên mùa xuân thắng lợi cho Đảng bộ và Nhân dân Bắc Kạn./.