Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

BBK - Ngày 28/3, Cơ quan An ninh điều tra (PA09) Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Thanh Bình, sinh năm 1977, trú tại tổ 8B, phường Phùng Chí Kiên (TP. Bắc Kạn).