Làm báo với cả tình yêu và trách nhiệm

Sinh năm 1980, gần 20 năm gắn bó với nghề làm báo, chị Hà Hồng Hạnh đã không ngừng học hỏi, nâng cao chuyên môn, năng động, nhiệt tình đến các địa bàn xa để lắng nghe và viết bài. Theo thời gian, bút danh Hồng Hạnh đã không còn xa lạ với bạn đọc Báo Bắc Kạn, với mỗi tác phẩm báo chí, chị không ngại khó khăn, nguy hiểm để đưa đến độc giả góc nhìn chân thực, khách quan nhất.

Tiêu biểu như trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19, chị chủ động bám sát các hoạt động chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh về phòng, chống Covid-19. Bản thân chị Hạnh đã trực tiếp đến gặp các trường hợp cách ly tại Trung đoàn 750, Trường Quân sự tỉnh và các trường hợp trở về từ vùng dịch đang cách ly tại Ba Bể, TP. Bắc Kạn. Qua đó, kịp thời đưa tin, viết bài, về công tác phòng, chống dịch, cung cấp cho người dân thông tin chính thống, không gây hoang mang lo lắng. Hay khi có mưa đá, thiên tai, chị không ngần ngại mà trực tiếp đi đến nhiều điểm khác nhau để kịp thời phản ánh về tình hình thực tế và nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân.

Cuối năm 2020, Nhà báo Hồng Hạnh được giao làm Trưởng phòng Thư ký tòa soạn. Chuyển sang công việc mới, chị tiếp tục làm quen, học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2022, chị tham mưu cho Ban Biên tập thực hiện hiệu quả Quy trình xuất bản báo in trên môi trường số, đến nay 100% các số báo được thực hiện trên hệ thống biên tập và xuất bản của báo in, chỉ in duy nhất 01 bông để đọc morat trước khi chuyển in… Ngoài ra, từ những kiến thức chuyên ngành, trong giai đoạn 2018-2022 chị Hạnh đã xây dựng 5 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng hiệu quả tại cơ quan, có sáng kiến được Hội đồng khoa học tỉnh xếp loại Khá.

Chia sẻ thêm về công việc, Nhà báo Hồng Hạnh cởi mở: Hiện nay, tôi đang làm tại phòng Thư ký tòa soạn, nên trước mắt sẽ tập trung tham mưu cho Ban biên tập để góp phần nâng cao chất lượng bài viết của phóng viên theo hình thức đa phương tiện, hướng tới xây dựng Báo in và báo điện tử theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, phù hợp xu thế phát triển khoa học và công nghệ, thông tin, truyền thông. Đồng thời tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian đi thực tế tại các thôn bản vùng cao, tìm hiểu cuộc sống của người dân tộc thiểu số. Dự định của tôi trong thời gian tới sẽ tập trung nghiên cứu và tìm hiểu thực tế để viết bài về đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.