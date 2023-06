Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

P.V: Xin đồng chí đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hội đồng thi tỉnh Bắc Kạn?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT:

Công tác tổ chức Kỳ thi được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT quan tâm, chỉ đạo sát sao. Tỉnh sớm thành lập Ban Chỉ đạo thi để chỉ đạo, tổ chức họp phân công cho các thành viên để chuẩn bị tốt các điều kiện cho Kỳ thi. Ngành chủ động tham mưu cho tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, với mục tiêu đảm bảo triển khai Kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Đến thời điểm này, Kỳ thi đã triển khai theo đúng kế hoạch của Bộ GD&ĐT, đảm bảo an toàn, nghiêm túc theo đúng quy chế. Số đăng ký dự thi toàn tỉnh là 2.917 thí sinh, dự thi ở 136 phòng thi tại 14 điểm thi. Kết thúc 02 ngày thi, Kỳ thi đảm bảo diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Tất cả cán bộ, giáo viên và bộ phận làm công tác coi thi đều hoàn thành đúng theo quy định, không có trường hợp vi phạm quy chế.

P.V: Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các Điểm thi được thực hiện như thế nào thưa đồng chí? Đặc biệt là tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao nhằm ngăn ngừa gian lận tại các phòng thi?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT:

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi được thực hiện đúng theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an và các ban, bộ, ngành liên quan. Đặc biệt là kịp thời triển khai công điện của Bộ GD&ĐT về tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; phối hợp với Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn Kỳ thi, cũng như phương án bố trí lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ tổ chức Kỳ thi.

Tại các điểm thi đều có phương án đảm bảo an ninh, an toàn như: phòng chống cháy, nổ; phương án phòng chống thiên tai, an ninh, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Đối với việc chỉ đạo tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao nhằm ngăn ngừa gian lận trong các phòng thi. Sở GD&ĐT đã lường trước các tình huống. Việc đầu tiên tổ chức tập huấn cho các cán bộ làm công tác thi. Thứ hai là phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, trong đó có cơ quan Công an để thực hiện tốt các biện pháp ngăn ngừa. Qua tổ chức 02 Hội nghị tập huấn về công tác thi tốt nghiệp, Công an tỉnh đã tuyên truyền, giới thiệu nhận diện thiết bị hỗ trợ gian lận trong thi cử, về hoạt động sử dụng phương tiện kỹ thuật để thực hiện hành vi tiêu cực, gian lận và một số phương pháp nhận biết xử lý hành vi vi phạm trong thi cử.

Biện pháp thứ ba rất quan trọng, đó là tuyên truyền, vận động đối với học sinh, để các em có ý thức tự giác, thực hiện nghiêm túc, không sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử. Thực tế, các điểm thi đã tăng cường phổ biến, nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm quy chế thi. Yêu cầu cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi và các lực lượng tham gia tổ chức Kỳ thi tập trung cao độ, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã tập huấn để ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế thi, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi cử.

Tăng cường phối hợp với lực lượng an ninh đảm bảo an ninh, an toàn Kỳ thi trên địa bàn. Từ đó phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận, vi phạm quy chế thi. Góp phần cho Kỳ thi đảm bảo diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

P.V: Ngay sau Kỳ thi kết thúc, công tác chấm thi sẽ được ngành triển khai như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT:

Công tác chấm thi sẽ được ngành triển khai theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT. Ngay sau Kỳ thi kết thúc, chúng tôi triển khai tổ chức thu các bài thi. Sau khi các điểm thi thu bài thi của thí sinh xong sẽ tập trung chuyển về địa điểm để chúng tôi tiếp nhận thực hiện công tác chấm thi. Hiện công tác tổ chức chấm thi đã có kế hoạch chi tiết, phương án cụ thể. Sở GD&ĐT và Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất và địa điểm tổ chức chấm thi. Bắt đầu từ 30/6, chúng tôi triển khai ngay các công việc liên quan công tác chấm thi, với quan điểm là thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tuyệt đối an toàn về con người, đề thi, bài thi; chấm thi nghiêm túc, khách quan, trung thực, không để xảy ra sai sót. Theo kế hoạch Sở sẽ hoàn thành công tác chấm thi trước ngày 15/7/2023.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí.