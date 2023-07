Kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện Ba Bể

Đến dự có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, chính quyền huyện Ba Bể đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; cùng với sự nỗ lực của các cấp, ngành và Nhân dân toàn huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được duy trì ổn định, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Diện tích cây trồng có hạt vụ xuân của huyện đạt trên 2.865ha, bằng 100,5% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt trên 14.879 tấn, đạt 100,5% kế hoạch. Khu du lịch hồ Ba Bể và động Hua Mạ đón tiếp hơn 57.140 lượt khách, tăng hơn 24.000 lượt so với cùng kỳ năm 2022; tổng doanh thu từ phí, lệ phí 6 tháng đầu năm đạt trên 1,66 tỷ đồng. Thu ngân sách hơn 11 tỷ đồng, đạt trên 20% kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện thành lập mới được 08 hợp tác xã (HTX), nâng tổng số HTX trên địa bàn đang hoạt động lên 51 HTX.

Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, huyện còn gặp những khó khăn, hạn chế như: Thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp; diện tích, năng suất và sản lượng một số cây trồng sụt giảm. Tiến độ triển khai các dự án và giải ngân vốn còn chậm. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự tích cực, chủ động trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; một số cán bộ, công chức, viên chức chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm…

Tại kỳ họp, HĐND huyện Ba Bể đã chia tổ thảo luận, làm rõ hơn một số nội dung trong dự thảo các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp.

Kỳ họp lần này, HĐND huyện Ba Bể tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo một số phòng, ban để làm rõ thêm những nội dung thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Kỳ họp cũng thông qua các báo cáo, tờ trình và nghị quyết của HĐND huyện theo thẩm quyền./.