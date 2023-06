Kỳ họp thứ 6, HĐND TP. Bắc Kạn: Bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố

Kỳ họp đã nghe báo cáo kiểm điểm kết quả lãnh đạo, điều hành của UBND thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2023; đánh giá kết quả hoạt động của nhiều lĩnh vực; báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của HĐND tỉnh, HĐND thành phố và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ 5 đến nay…

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp đã thông qua nghị quyết về những lĩnh vực như: Chương trình giám sát của HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2024; việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố cuối năm 2023; phê chuẩn kết quả giám sát thực hiện việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 01/9/2017 thông qua Đề án Phát triển thương mại – dịch vụ – du lịch giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 3); về việc cấp bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (đợt 2); phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023…

Kỳ họp đã thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, cho thôi làm nhiệm vụ đối với 02 đại biểu HĐND thành phố do nghỉ công tác và chuyển công tác khác. Miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố đối với Thượng tá Bùi Tuấn Hùng, nguyên Trưởng Công an thành phố Bắc Kạn (đã chuyển công tác khác); bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố đối với Thượng tá Hà Quang Tuân, Trưởng Công an thành phố Bắc Kạn./.