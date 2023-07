Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Na Rì khóa XX

BBK - Trong các ngày 11, 12/7, HĐND huyện Na Rì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 11 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đến dự có đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, dù gặp một số khó khăn nhưng tình hình phát kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện vẫn đạt kết quả khả quan. Diện tích cây trồng vụ xuân đạt 100,1% kế hoạch (tăng 2,3% so với cùng kỳ). Sản lượng lương thực có hạt hơn 17.800 tấn, bằng 105% kế hoạch; diện tích cây ăn quả thực hiện được 943ha, đạt hơn 129% kế hoạch. Tổng đàn đại gia súc hiện có gần 11.000 con, đạt hơn 101,3% kế hoạch; tổng đàn gia cầm có hơn 602.000 con, đạt 98,7% kế hoạch.

Qua rà soát, đánh giá về thực hiện xây dựng nông thôn mới, toàn huyện bình quân đạt 12,6/19 tiêu chí/xã. Có 3 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 14 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 15 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm được 12,38 tỷ đồng, đạt 53,83%. Giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt 27,85% trên tổng số vốn hơn 101 tỷ đồng được giao.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo…

Bên cạnh kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm, việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Na Rì còn những khó khăn như: Thời tiết nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; diện tích trồng cây dong riềng chưa đạt kế hoạch; tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép còn tồn tại; triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn vướng mắc…

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, huyện Na Rì xác định tập trung thực hiện tốt công tác sản xuất nông, lâm nghiệp; tăng cường thu ngân sách; tháo gỡ khó khăn trong giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên khoáng sản; chuẩn bị tốt cho năm học mới 2023 - 2024; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; bảo đảm an sinh xã hội; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo kế hoạch; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự…

Kỳ họp nghe báo cáo, tờ trình của UBND huyện và cơ quan chuyên môn; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; báo cáo hoạt động của HĐND và các Ban HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm; tiến hành chất vấn, thực hiện công tác cán bộ, thảo luận thông qua các nghị quyết./.