Ký cam kết "Tăng cường công tác quản lý kỷ luật, không vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật nghiêm trọng"

Đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân chủ trì buổi ký cam kết. Cùng dự có các đồng chí thủ trưởng các cơ quan chức năng và các ban, bộ phận của Vùng.

Thực hiện nội dung ký cam kết, cấp uỷ, Chỉ huy Phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu Cần, Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã đề ra chỉ tiêu thực hiện: Tăng cường công tác quản lý kỷ luật, không để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật nhà nước, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; mất an toàn trong huấn luyện, an toàn giao thông do lỗi chủ quan gây ra. Tỷ lệ quân nhân vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%; không có quân nhân đào ngũ, cắt quân số. Không sử dụng bộ đội làm kinh tế sai quy định. Không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, không có vụ việc tự thương, tự sát, tự tử; sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy...

Đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi ký cam kết, Đại tá Vũ Anh Tuấn khẳng định: Công tác tăng cường quản lý kỷ luật, không vi phạm pháp luật nhà nước, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Vùng và yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ, trong toàn Vùng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua, lập nhiều thành tích cao, góp phần xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức đảng TSVM tiêu biểu.

Trước hết các cơ quan BTL Vùng đi đầu trong thực hiện cam kết “tăng cường công tác quản lý kỷ luật, không để xảy ra vi phạm pháp luật nhà nước, vi phạm kỷ luật Quân đội” xây dựng quyết tâm, tạo động lực, khí thế ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023 và nhân rộng ra toàn Vùng.

Sau buổi ký cam kết của Cơ quan BTL Vùng , cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và các tổ chức quần chúng trong toàn Vùng tiếp tục quán triệt và triển khai cho từng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên đăng ký cam kết thực hiện./.

Tin và ảnh CTV: Chí Cường, Như Thành