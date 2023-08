Kiên quyết di dời các hộ dân trong vùng có nguy cơ cao sạt lở

Nhiều hộ nằm trong diện uy hiếp sạt lở

Đây là năm thứ hai gia đình bà Vi Thị Lai ở thôn Phiêng Khảo, xã Thanh Vận (Chợ Mới) bị đất sạt xuống uy hiếp ngôi nhà, khối đất lở xuống tiến sát chân tường. Nguy cơ đất lở hoàn toàn tái xảy ra.

Khu dân cư tổ 11A, thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn) có 04 hộ dân nằm trong diện có nguy cơ cao về sạt lở đất, nhà của các hộ dựa vào quả đồi lớn độ cao khoảng 30m. Năm 2022, nơi này đã từng bị đất sạt và làm hỏng nhà của 01 hộ dân.

Anh Lê Văn Đồng, sinh sống ở tổ 11A chia sẻ: “ Mưa dài ngày gia đình phải đi ở nhờ, hết mưa lại về nhà. Mặc dù ý thức được mối nguy từ lở đất ngay sau nhà nhưng vì cuộc sống mưu sinh, tiền bạc, công sức đầu tư vào hết nhà cửa, hàng hóa vì thế việc lựa chọn đi nơi khác với tôi là rất khó khăn".

Thị trấn có địa hình đồi núi phức tạp, nhà của nhiều hộ dân nằm dọc ta luy dương. Các tổ 11A, Bản Tàn, tổ 16, tổ 1 là những địa điểm có nguy cơ sạt lở cao. Ông Ngọc Mạnh Hùng, Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Bằng Lũng thông tin: "Đợt mưa lớn vừa qua, chưa có hộ nào phải di dời nhà cửa, do tâm lý ngại di chuyển, không muốn đi nơi khác. Địa phương đã thăm nắm, tuyên truyền, cảnh báo đến các thôn, tổ nhắc nhở người dân không chủ quan, cần chủ động bám sát tình hình, trường hợp buộc phải di dời, sẽ huy động lực lượng sẵn sàng tham gia giúp đỡ, hỗ trợ".

Hiện toàn tỉnh 210 điểm có nguy cơ rất cao về sạt, trượt đất đá, trong đó 29 điểm xung yếu có thể sạt lở bất cứ lúc nào, nếu tiếp tục có mưa to

Kiên quyết chỉ đạo di dời

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Kạn có hơn 200 hộ có nhà cửa bị ảnh hưởng bởi thiên tai, một số hộ đã được vận động di dời.

Trước mùa mưa bão, các huyện, thành phố đã ban hành phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng các tình huống, kịch bản phù hợp với đặc thù từng địa bàn. Một số địa phương đã chủ động tốt về phương án, điển hình như Na Rì, huyện đã sơ tán kịp thời 06 hộ dân ra nơi an toàn, trong đó 02 hộ buộc phải di dời nhà cửa.

Hộ gia đình ông Triệu Văn Quân và Triệu Văn Pu Thôn Khuổi Tàn, xã Văn Vũ (Na Rì) buộc phải di dời khẩn cấp đến nay đã dựng lán, nhà ở tạm, ngôi nhà cũ nằm sát vách đồi được dỡ bỏ. Vị trí nhà cũ của ông Quân, ông Pu nằm dựa vào sườn đồi, đầu tháng 8, lượng mưa lớn trút xuống gây sạt lở lớn. Tại vị trí này đang hình thành một vệt nứt dài, nếu cố thủ ở thêm sẽ rất nguy hiểm. Nguyện vọng của 02 hộ là sớm ổn định nơi ở để yên tâm lao động sản xuất.

Ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Na Rì nhấn mạnh: “Chúng tôi đã sơ tán các hộ thuộc diện khẩn cấp đến nơi an toàn, đồng thời sẽ kiên quyết di dời hẳn nhà cửa 02 hộ dân, trước mắt giúp đỡ dựng nhà tạm, còn về lâu dài sẽ rà soát, tìm nguồn hỗ trợ theo quy định”.

Đối với huyện Ba Bể, có 31 hộ nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai rất cao. Ông Lưu Quốc Trung, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể cho biết: “Mùa mưa năm nay, trên địa bàn có 05 hộ bị ảnh hưởng do đất sạt từ ta luy dương, huyện đã chỉ đạo di dời khẩn cấp 02 hộ tại xã Khang Ninh và Cao Thượng đến nơi an toàn. Đồng thời sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã, cơ quan chuyên môn rà soát, thăm nắm, kiểm tra các vị trí xung yếu, hỗ trợ và kiên quyết di dời nhà cửa đối với các hộ đang sinh sống tại vùng có nguy cơ cao về thiên tai”.

Tại huyện Pác Nặm, hiện tại có 10 hộ ở xã Cổ Linh nằm trong diện nguy cơ cao về sạt lở. Chính quyền địa phương cho biết luôn chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tuyên truyền các hộ không được ở, ngủ lại qua đêm tại nhà nếu thời tiết mưa to.

Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 9/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, lũ quét, chỉ đạo các huyện, thành phố trước mắt tập trung các giải pháp cấp bách để đảm bảo an toàn cho Nhân dân tại khu vực có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét. Kiên quyết di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc có phương án chủ động đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, chỗ ở theo quy định để ổn định đời sống cho các hộ bị mất nhà do sạt lở, lũ quét hoặc phải di dời để phòng, tránh sạt lở, lũ quét, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở.

Tổ chức rà soát kỹ, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, nhất là các khu vực có dân cư, trường học, công sở, doanh trại, nhà máy… Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết về dấu hiệu, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét. Hướng dẫn kỹ năng để người dân chủ động ứng phó khi có sự cố, hạn chế thiệt hại, nhất là người dân ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số./.