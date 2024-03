Kiểm tra công tác tuyên giáo tại huyện Ba Bể

BBK - Chiều 22/3, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Kạn do đồng chí Lưu Văn Quảng, Phó trưởng Ban làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác Tuyên giáo quý I năm 2024 tại huyện Ba Bể.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 3 tháng đầu năm, tình hình tư tưởng của Nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục đoàn kết, ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chính quyền các cấp chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho Nhân dân chu đáo, an toàn.

Huyện đã triển khai, quán triệt và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo kịp thời; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; định hướng, tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác tuyên giáo huyện Ba Bể đã đạt được trong quý I. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên giáo. Tập trung đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình dư luận xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…/.