Kiểm tra công tác tuyên giáo tại Công an tỉnh

BBK - Chiều 08/7, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn do đồng chí Lưu Văn Quảng, Phó Trưởng ban làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác tuyên giáo tại Đảng bộ Công an tỉnh.

Làm việc với Đoàn công tác, về phía lãnh đạo Công an tỉnh có Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo. Cấp ủy, nhất là người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương luôn nêu cao vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời định hướng công tác thông tin, tuyên truyền… qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Về công tác tuyên truyền - báo chí - xuất bản, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tiếp nhận và duy trì hằng ngày việc tổ chức đọc báo, tạp chí của Đảng đến toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ; đồng thời triển khai đầy đủ Bản tin công tác xây dựng Đảng đến các chi bộ trực thuộc phục vụ sinh hoạt… Công tác khoa giáo được quan tâm, tổ chức lồng ghép tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đào tạo nghề và giải quyết việc làm… Tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH; tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước…

Việc tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng được tăng cường; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết đối với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của địa phương, đơn vị…

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã cùng trao đổi, làm rõ hơn những nội dung trong triển khai, thực hiện công tác tuyên giáo tại Đảng bộ Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Lưu Văn Quảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ Công an tỉnh trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục phát huy kết quả, thực hiện tốt công tác tuyên giáo, đặc biệt là công tác tuyên truyền; tăng cường cung cấp tin, bài cho trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh. Xây dựng Quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, kiện toàn kịp thời đội ngũ báo cáo viên. Bổ sung nội dung, số liệu cho báo cáo đã trình tại buổi làm việc theo như các ý kiến đã được thảo luận…

Trước đó, sáng 08/11, Đoàn công tác đã đến kiểm tra tại Đảng ủy Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Đảng bộ Công an tỉnh./.