Kiểm tra công tác an toàn đập, hồ chứa nước

BBK -Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước tỉnh Bắc Kạn do Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương chủ trì sẽ tiến hành kiểm tra 35 công trình hồ thủy lợi và 05 công trình hồ thủy điện trên địa bàn.

Hội đồng đánh giá tiến hành kiểm tra công tác an toàn hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện; kiểm tra quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ đối với các đơn vị quản lý khai thác công trình.

Việc kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực chất hiện trạng các hồ đập, chứa nước thủy lợi, qua đó phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến hành lang an toàn công trình, bảo vệ an toàn công trình và vùng hạ du. Kiến nghị kịp thời cấp có thẩm quyền nhằm đảm bảo hoạt động bền vững, phát huy được năng lực thiết kế của công trình. Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn đập, hồ chứa.

Việc kiểm tra công tác an toàn đập, hồ chứa được tiến hành hằng năm, đây là khâu quan trọng nhằm tuyên truyền, nhắc nhở các đơn vị có biện pháp đảm bảo an toàn các công trình khi đi vào vận hành, quản lý.

Thời gian tiến hành kiểm tra gồm: Đợt 1 trong tháng 4, tháng 5, đợt 2 trong tháng 10 và tháng 11 năm 2023)./.