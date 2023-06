Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

BBK - Nhằm giảm thiểu các nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm TP. Bắc Kạn đang triển khai kiểm tra nhiều cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Ban chỉ đạo liên ngành gồm các lực lượng như: Trung tâm Y tế, Công an, Quản lý thị trường, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn và cán bộ trạm y tế các xã, phường. Trong các ngày từ 26 - 29/6, Đoàn liên ngành tổ chức rà soát, đánh giá việc chấp hành Luật An toàn thực phẩm và các quy định của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bánh kẹo, nước giải khát; kiểm tra bếp ăn tập thể Trường PTDT nội trú Bắc Kạn, một số cơ sở, nhà hàng khu vực lân cận địa điểm thi và một số địa điểm bố trí cho hội đồng thi ăn tập trung…

Thông qua đợt kiểm tra, Đoàn liên ngành kịp thời chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phát hiện, ngăn chặn, xử lý những trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm… để bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra an toàn./.