Kiềm chế các loại tội phạm, không để hình thành điểm nóng

UBND thành phố đã ban hành các văn bản, kế hoạch và chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức thực hiện hiệu quả những nội dung như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác quản lý, giám sát việc thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn tỉnh; thực hiện “Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025”; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tăng cường đấu tranh với hành vi vi phạm và các loại tội phạm…

Những nỗ lực trên đã giúp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của thành phố thu được kết quả tích cực. Về trật tự xã hội, lực lượng chức năng phát hiện 41 vụ, 27 đối tượng. Tội phạm về ma túy phát hiện 27 vụ, 30 đối tượng, thu giữ 9,96g heroin, 11,21g cần sa, 24 xe mô tô... và nhiều tang vật liên quan. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường phát hiện, xử lý 14 vụ vi phạm hành chính. Phát hiện và xử lý 01 vụ, 05 đối tượng môi giới mại dâm. Phá 03 vụ đánh bạc với 15 đối tượng, trong đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can 02 vụ, 07 bị can. Tai nạn giao thông đường bộ giảm 03 vụ, 02 người chết, 05 người bị thương so với năm 2021. Trên địa bàn xảy ra 04 vụ cháy, không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ước tính 1,33 tỷ đồng.

Công an thành phố đã tiếp nhận, xử lý 122/122 tin tố giác, tin báo tội phạm. Trong đó giải quyết được 112 tin tố giác, tin báo tội phạm, đạt 91,8%. Điều tra, thụ lý 112 vụ với 118 bị can. Trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng có 07 vụ với 02 bị can. Kết quả đã điều tra 77 vụ với 98 bị can; đang điều tra 35 vụ với 20 bị can. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt 97%. Bắt 03/04 đối tượng truy nã.

Trong các lĩnh vực như: Đất đai, xây dựng, thương mại, Luật Lâm nghiệp, kê khai thuế, kiểm tra thuế, trật tự xã hội, vi phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… đã xử lý hành chính trên 270 vụ việc. Riêng lĩnh vực trật tự ATGT xử lý 899 vụ tổng số tiền phạt trên 1,4 tỷ đồng… Những kết quả trên góp phần giúp thành phố Bắc Kạn thực hiện đạt và vượt 04/05 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 đề ra.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2023 thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Rà soát và tập trung triệt phá các nhóm tội phạm và các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm ma túy...

Tập trung thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí tai nạn giao thông so với năm 2022. Triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Chú trọng đổi mới nội dung, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới./.