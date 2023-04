Khuyến cáo sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão

BBK -Mùa mưa bão đến gần, kéo theo nhiều nguy hiểm vấn đề mất an toàn từ các nguồn lưới điện. Nhằm giữ an toàn cho khách hàng sử dụng điện cũng như tránh những tai nạn không đáng có, Công ty Điện lực Bắc Kạn tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh.

Nhằm đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão và chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch, phương án về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN); tổ chức diễn tập; quản lý trình tự công việc đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; xử lý sự cố điện và hệ thống viễn thông; gửi công văn đến Công ty Điện lực Quảng Ninh; Cao Bằng; Lạng Sơn; Tuyên Quang; Thái Nguyên; Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Kạn; Truyền tải điện Đông Bắc 3 phối hợp, ứng cứu, xử lý khi có sự cố xảy ra trong công tác PCTT&TKCN.

Công ty Điện lực Bắc Kạn tăng cường công tác chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố, kiểm tra, rà soát, kịp thời khắc phục, sửa chữa thay thế những thiết bị không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trước khi mùa mưa bão đến. Chú trọng cảnh báo các khu vực thường xuyên bị ngập úng, hướng dẫn người dân trong khu vực phòng, tránh đảm bảo an toàn cho người lao động, an toàn điện cho Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai và các tác nhân khách quan khác gây ra.

Công ty Điện lực Bắc Kạn cũng đã có phương án PCTT&TKCN; phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN; thành lập lại đội xung kích; xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập ba nội dung trong một phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; quản lý trình tự công việc đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; xử lý sự cố điện và hệ thống viễn thông, theo các tình huống giả định. Các kịch bản như: Gió to kèm theo mưa dông dẫn đến đổ cây, đứt dây, đổ cột điện; sét đánh gây hư hỏng cầu dao phụ tải; mưa lớn gây ngập úng các vị trí cột điện… đưa ra các phương án xử lý cụ thể trong từng trường hợp.

Đoàn thanh niên Điện lực các huyện, thành phố đã tổ chức nhiều đợt phối hợp với ĐVTN địa phương xử lý cắt tỉa, chặt hạ cây trong hành lang an toàn lưới điện... Cụ thể: Điện lực thành phố Bắc Kạn phối hợp với Đoàn phường Phùng Chí Kiên tổ chức tuyên truyền người dân chung tay bảo vệ hành lang an toàn lưới điện; phát dọn, chặt tỉa những cây trong hành lang an toàn lưới điện tại khu vực tổ 11, phường Phùng Chí Kiên; Chi đoàn Điện lực Ba Bể phối hợp với đoàn các xã: Hà Hiệu, Chu Hương, Phúc Lộc, Bành Trạch tuyên truyền người dân bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, chặt những cây không đảm bảo hành lang an toàn lưới điện tại đường dây 35kV sau CD 371-7/1 nhánh Trạm biến áp thôn Đông Đăm, xã Hà Hiệu...

Công ty Điện lực Bắc Kạn tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, kịp thời khắc phục, sửa chữa, thay thế những thiết bị không đảm bảo yêu cầu nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.