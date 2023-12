“Khu phố an toàn” cho phụ nữ và trẻ em tại phường Đức Xuân

BBK - Sáng 02/12, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Hội LHPN thành phố Bắc Kạn ra mắt mô hình điểm “Khu phố an toàn” cho phụ nữ và trẻ em tại Tổ dân phố số 3, phường Đức Xuân.

Mô hình “Khu phố an toàn” cho phụ nữ và trẻ em của Tổ dân phố số 3 có sự tham gia của hơn 50 thành viên với mục đích tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại cộng đồng. Qua đó nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn, hạn chế bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Đồng thời huy động sự tham gia của hội viên phụ nữ và cộng đồng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, sẵn sàng lên tiếng bảo vệ và ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em.

Ngay sau lễ ra mắt, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức tập huấn cho ban điều hành và các thành viên của mô hình “Khu phố an toàn” cho phụ nữ và trẻ em tập trung vào những nội dung như: Kiến thức về xây dựng, điều hành hoạt động mô hình “Khu phố an toàn”; Luật An ninh mạng; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng nuôi dạy con, kỹ năng sống cho trẻ…/.