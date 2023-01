Không khí ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết ở Na Rì

Chị Lý Diệp Linh, chuyên viên Văn phòng UBND huyện Na Rì cho biết: Là cán bộ làm công tác văn phòng, do đặc thù công việc nhiều nên dù là buổi đầu tiên đi làm nhưng ai cũng đến thật sớm, nghiêm túc thực hiện đúng giờ quy định. Không khí sau tết đi làm ai cũng cảm thấy vui vẻ, phấn chấn mong một năm thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao.

Không khí làm việc ngày đầu xuân tại Phòng nông nghiệp và PTNT diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, cán bộ của phòng khẩn trương kiểm tra tiến độ chuẩn bị sản xuất vụ xuân, hướng dẫn, đôn đốc bà con nông dân khơi thông các kênh mương thủy lợi đưa nước vào đồng để tiến hành cày, bừa đất gieo cấy lúa vụ xuân cho kịp khung thời vụ. Toàn huyện đến thời điểm này đã thực hiện cày ải đất được trên 152ha diện tích đất ruộng, phát dọn soi bãi trồng ngô, dong riềng các loại được trên 474ha; thực hiện trồng được hơn 10ha cây thuốc lá, ngô nếp... - Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Rì cho biết.

Theo báo cáo của UBND huyện Na Rì, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện Na Rì đã tập trung thực hiện nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tổ chức phục vụ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023. Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp, ngành, địa phương, Nhân dân trên địa bàn huyện đón Tết trong không khí vui vẻ, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, trước trong và sau Tết tình hình an ninh trật tự luôn đảm bảo, đời sống của các gia đình chính sách, hộ nghèo được chăm lo chu đáo; thị trường, giá cả được quản lý tốt, không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý; giao thông đảm bảo; công sở, đường phố, khu dân cư được trang hoàng, chỉnh trang sạch, đẹp; tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định; không xảy ra cháy, nổ, ngộ độc thực phẩm; không xảy ra vụ va chạm giao thông…

Ông Nông Quang Kế, Phó Chủ tịch UBND huyện Na Rì cho biết: Ngày đầu tiên đi làm sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán lượng người đến liên hệ công việc chưa nhiều nhưng nền nếp làm việc vẫn được thực hiện nghiêm túc. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính “một cửa” phục vụ Nhân dân luôn có cán bộ túc trực. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đều tổ chức gặp mặt đầu xuân để tạo khí thế thi đua sôi nổi triển khai nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm cho một năm mới. 100% cơ quan, đơn vị, ban, ngành bố trí cán bộ, nhân viên trực nghiêm túc, sẵn sàng tiếp nhận các hồ sơ, thủ tục hành chính, bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân trong những ngày đầu xuân năm mới. Các ngân hàng trên địa bàn cũng đã làm việc ổn định, nhiều khách hàng đến giao dịch được cán bộ đơn vị tiếp nhận, giải quyết kịp thời.

Công tác chỉ đạo sản xuất vụ xuân, huyện đã sớm ban hành công văn chỉ đạo các xã, thị trấn trước khi nghỉ Tết, chỉ đạo Nhân dân tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh, chống rét cho đàn vật nuôi, cây trồng. Sau những ngày nghỉ Tết, UBND huyện và các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác sản xuất tại các xã, thị trấn theo như kế hoạch.../.