Không khí lao động những ngày cuối năm

Cuối năm là thời điểm nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng cao do các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh lao động, sản xuất; nhiều gia đình sử dụng các thiết bị sưởi ấm do rét đậm, rét hại. Để bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn cho khách hàng, những ngày này, cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ty Điện lực Bắc Kạn lại tăng cường kiểm tra, sữa chữa các thiết bị có sự cố hoặc có nguy cơ mất an toàn đường điện. Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Ông Bùi Mạnh Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn cho biết: “Không khí làm việc những ngày cuối năm 2023 của CBCNV Công ty rất khẩn trương. Mọi người đều nỗ lực làm việc với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ được giao của cá nhân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, của Công ty. Để có được không khí làm việc như vậy, những năm qua Công ty đã tuyên truyền cho CBCNV thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, văn hóa EVNNPC, tạo môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, gắn bó. Trong những ngày làm việc cuối năm, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cũng như Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị trực thuộc luôn động viên người lao động cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt công việc”.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Bắc Kạn, không khí làm việc rất khẩn trương. Cán bộ, đoàn viên, người lao động tập trung, nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt mọi công việc, chỉ tiêu được giao trong năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn cho biết: “Tháng 12 là thời điểm nước rút cuối cùng quyết định mọi chỉ tiêu kinh doanh trong năm. Vì vậy, Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên phát động các phong trào thi đua, động viên, khen thưởng cán bộ, đoàn viên, người lao động phát huy trí tuệ, sáng tạo, đoàn kết nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023. Đồng thời, công đoàn phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, đoàn viên yên tâm công tác, cống hiến”.

Những ngày cuối năm 2023, lực lượng cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh vẫn đang nỗ lực nhanh chóng hoàn thành những công việc cuối cùng của năm. Hy vọng rằng với tinh thần vượt khó, sức mạnh đoàn kết của cán bộ, đoàn viên, người lao động và sự đồng hành của tổ chức công đoàn, năm 2023 sẽ khép lại với những thành quả tốt đẹp; chào đón năm mới 2024 với nhiều khởi sắc mới./.