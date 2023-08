Không để tội phạm và các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng

BBK - Sáng 15/8, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai các văn bản trong lĩnh vực an ninh mạng. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành phố và công chức, viên chức chuyên trách lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ tham gia thực hiện công tác đảm bảo an ninh mạng...

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình an ninh mạng còn nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch và tội phạm lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin xấu độc chống phá Đảng và Nhà nước; đánh cắp thông tin, tấn công vào thiết bị và tài khoản dữ liệu cá nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc… gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu, cán bộ công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu tốt các nội dung truyền đạt tại hội nghị, sau đó về triển khai tốt tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh mạng quốc gia.

Đại biểu nghe đại diện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phổ biến, triển khai các nội dung như: Đề án Đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐTTg ngày 15/7/2022 của Chính phủ); Đề án Xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng (ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 30/11/2022 của Chính phủ); Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Chính phủ phê duyệt “Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030”;

Nghị định số 53/2022/NĐCP của Chính phủ ngày 15/8/2022 “Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng”; Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ bảo vệ dữ liệu cá nhân. Quán triệt, triển khai nhiệm vụ tại các kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện các Đề án nêu trên. Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng, đảm bảo an ninh mạng với các hệ thống thông tin tại cơ quan, đơn vị.

Hội nghị là dịp để lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng, khai thác không gian mạng hiệu quả, an toàn. Trên cơ sở đó tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quy định về an toàn, an ninh mạng tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.