Khởi tố thêm 02 bị can về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”

BBK - Ngày 21/02/2024, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Văn Xướng và Hoàng Văn Tự.

Liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại huyện Ba Bể, ngày 21/02/2024, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Văn Xướng, sinh năm 1956, trú tại tiểu khu 4, thị trấn Chợ Rã (Ba Bể), là giám đốc Công ty TNHH Anh Vấn- đơn vị thi công công trình và Hoàng Văn Tự, sinh năm 1979, trú tại thôn Chợ Giải, xã Hà Hiệu (Ba Bể), là chuyên viên Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Ba Bể về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 1, điều 224 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, bị can Dương Văn Xướng bị khởi tố về hành vi nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng điều chỉnh, bổ sung công trình đường Bản Pục (xã Thượng Giáo) - Pác Nghè 1 (xã Địa Linh) sai quy định của Luật Xây dựng và văn bản hướng dẫn thi hành. Bị can Hoàng Văn Tự bị khởi tố đã có hành vi thẩm định, điều chỉnh, bổ sung công trình đường Bản Pục (xã Thượng Giáo) - Pác Nghè 1 (xã Địa Linh) sai quy định của Luật Xây dựng và văn bản hướng dẫn thi hành, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 170 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”./.