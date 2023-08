Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo bằng hình thức cho vay tiền trên mạng

BBK - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn vừa khởi tố 3 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 bị can gồm: Nguyễn Văn Lưu, sinh năm 1999; Vũ Hồng Thái, sinh năm 2003, cùng trú tại thôn Tân Độ, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức và Nguyễn Anh Vũ, sinh năm 2003, trú tại thôn Phí Trạch, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

Lướt Facebook và bắt gặp trang chạy quảng cáo có nội dung cho vay tiền, ông H.V.Đ sinh năm 1967, trú tại phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn liên hệ và được Nguyễn Văn Lưu hướng dẫn kết nối với zalo của “Nguyễn Văn Việt” đăng ký bằng số điện thoại 0355.407.649 do Lưu quản lý và sử dụng. Ông Đ. đề nghị cho vay 100 triệu đồng và được các đối tượng hướng dẫn nộp phí giải ngân vào tài khoản Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) mang tên TRAN THI DIEM TRINH.

Sau 7 lần chuyển khoản với tổng số tiền 43.780.000 đồng mà không được giải ngân, ngày 14/7/2023 ông Đ. đã đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Kạn) trình báo.

Căn cứ nội dung và tính chất vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác lập chuyên án bí số LHN2 để đấu tranh, phối hợp với Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) làm rõ nhóm đối tượng đang hoạt động lừa đảo trên không gian mạng tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park - huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội. Tiến hành kiểm tra 3 căn hộ tại khu đô thị, ngoài 3 đối tượng trên, lực lượng Công an đã phát hiện thêm 4 đối tượng: Hoàng Quốc Việt, sinh năm 2004; Hoàng Văn Hào, sinh năm 1996, Vũ Quang Thưởng, sinh năm 2003 cùng trú tại thôn Tân Độ, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức; Nguyễn Văn Khang, sinh năm 2005, trú tại thôn Phí Trạch, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội có liên quan đến các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thành khẩn khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ngoài lừa đảo số tiền nêu trên của ông Đ, thì nhóm 07 đối tượng nêu trên còn lừa đảo hơn 70 bị hại tại 26 tỉnh, thành trong cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 02 máy tính cá nhân, 15 điện thoại di động, 26 sim điện thoại và phôi sim; 15 thẻ tài khoản ngân hàng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.