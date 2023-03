Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

BBK - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Văn Xuân, sinh năm 1993, trú tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.