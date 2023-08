Khởi tố bị can “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”

BBK - Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn quyết định khởi tố bị can đối với L.V.C, 38 tuổi, trú tại Na Rì về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó ngày 17/8, cơ quan Công an tiếp nhận tố giác của người thân cháu H, sinh tháng 5/2013 (tên nạn nhân đã được thay đổi): Trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2023, cháu H bị bố dượng là C 4 lần xâm hại tình dục.

Kết quả ban đầu cho thấy, tất cả chứng cứ phù hợp với lời khai của bị hại, đối tượng và những người có liên quan. Cháu bé may mắn khi không bị tổn hại về sức khoẻ, nhưng hành động của bố dượng đã tác động tiêu cực đến tâm lý, tình cảm, sự phát triển bình thường của một đứa trẻ.

Hành vi của bị can đã phạm vào tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự. Bị can có thể đối diện với mức án từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình.