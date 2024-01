Khởi tố 04 bị can tại Công ty Cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

BBK - Ngày 18/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra năm 2022 tại Công ty Cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn, có địa chỉ tại tổ 11, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Kạn đã xác lập chuyên án để đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Linh, Cao Sinh Sáu về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Qua kết quả điều tra, xác minh có đủ căn cứ xác định: Ông Hoàng Văn Linh, sinh năm 1955, là Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn đã chỉ đạo việc thu tiền học phí vượt quá quy định của 100 học viên lớp đào tạo, sát hạch lái xe ô tô hạng B2 Khóa K46 (thời gian đào tạo từ ngày 26/4/2022 đến 31/7/2022).

Sáng 19/1, liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục mở rộng điều tra, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở đối với Dương Quý Hải, sinh năm 1977, trú tại thôn Pò Khiển, xã Kim Lư, huyện Na Rì và Triệu Đức Văn, sinh năm 1986, trú tại tổ 3, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, là 02 giáo viên dạy lái xe tại Công ty Cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.