Khởi tố 02 đối tượng trộm cắp dây điện

BBK - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Pác Nặm vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hà Văn Hưng, sinh năm 1991, trú tại thôn Nà Mằm, xã Khang Ninh và Nguyễn Chính Đức, sinh năm 1996, trú tại thôn Nà Ché, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể về tội "Trộm cắp tài sản".

Hà Văn Hưng (bên trái) và Nguyễn Chính Đức.

Quen nhau trong một lần đi uống Methadone tại Trung tâm Y tế huyện Ba Bể vào tháng 10/2023, cả 02 đối tượng trên đã nhanh chóng thống nhất cùng nhau đi cắt trộm dây điện trung tính tại các trạm biến áp. Với các công cụ có sẵn trong 01 chiếc ba lô gồm: Kìm, dao, cờ lê, mỏ lết, Hưng đã mượn xe người thân di chuyển đến các địa bàn xã Cao Thượng (Ba Bể), Cao Tân, Cổ Linh, Bộc Bố (Pác Nặm) để thực hiện hành vi phạm tội.

Đến 21h ngày 24/10/2023, tại tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, Công an huyện Ba Bể đã phát hiện, bắt quả tang Hưng đang đi tiêu thụ 12kg lõi của dây dẫn điện bằng đồng.

Tại cơ quan Công an, Hưng khai nhận trước đó đã từng thực hiện hành vi trộm cắp dây dẫn điện tại các huyện Chợ Đồn, Pác Nặm.

Công an các huyện đã tích cực phối hợp với Điện lực huyện Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Đồn để điều tra làm rõ. Tại Pác Nặm, Hưng và Đức đã cắt trộm 35,2m dây điện trung tính trị giá 2.512.000 đồng tại 6 trạm biến áp. Riêng Hưng trong hai ngày 12 và 14/10/2023 đã 02 lần cắt trộm dây dẫn điện tại Trạm biến áp Vườn Quốc gia Ba Bể thuộc địa phận thôn Nà Mằm; Trạm biến áp Đồn Đèn, Trạm biến áp Khuổi Luông, xã Khang Ninh.

Ngày 25/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Pác Nặm khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hà Văn Hưng và Nguyễn Chính Đức về tội "Trộm cắp tài sản" Công an huyện Ba Bể xử phạt vi phạm hành chính 2.500.000 đồng đối với Hà Văn Hưng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ./.