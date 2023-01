Khối các tổ chức Hội đặc thù tỉnh: Tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2022

Khối Thi đua các Hội đặc thù của tỉnh có 12 đơn vị, năm 2022, các đơn vị trong khối đã thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác với nhiều kết quả nổi bật như: Hội Chữ thập đỏ đã trao tặng 4.289 suất quà Tết; công tác cứu trợ thường xuyên và đột xuất được 3.439 lượt. Trong “Tháng nhân đạo” hỗ trợ được 533 lượt người; phối hợp tổ chức được 15 đợt hiến máu, tiếp nhận được 3.761 đơn vị máu…Hội Đông y tỉnh tổ chức khám, tư vấn và điều trị bệnh cho 33.016 lượt người; phối hợp tổ chức 08 đợt khám nhân đạo và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 845 lượt đối tượng nghèo, nạn nhân chất độc da cam…Hội Cựu Thanh niên xung phong trao tặng 598 suất quà cho cựu thanh niên xung phong nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng 02 nhà tình nghĩa, trị giá 140 triệu đồng; sửa chữa 01 nhà, trị giá 60 triệu đồng....

Tại hội nghị, các đơn vị thuộc Khối thi đua đã trao đổi, thảo luận và thông qua Báo cáo dự thảo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Khối và đề nghị: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn các cơ đơn vị xây dựng Tiêu chí thi đua đối với các tập thể và cá nhân trực thuộc. Tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để các đơn vị thành viên và Khối Thi đua các Hội đặc thù thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Bắc Kạn hằng năm gửi công văn hướng dẫn đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”...

Các đại biểu tiến hành bình bầu và đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Cựu Thanh niên xung phong, đơn vị trưởng khối năm 2022; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 đơn vị. Đồng thời, suy tôn Hội Đông y tỉnh làm Trưởng khối; Ban đại diện Hội Người cao tuổi đảm nhiệm vai trò Phó khối thi đua năm 2023.../.