“Khó vạn lần dân liệu cũng xong”

Người dân thôn Thôm Khoan, xã Cao Sơn (Bạch Thông) chung tay cải tạo cảnh quan thôn xóm sạch, đẹp.

Chung tay xây dựng khu dân cư văn hóa, tạo cảnh quan sạch đẹp là nội dung nổi bật trong công tác dân vận của các cấp Hội Phụ nữ trên toàn tỉnh. Phụ nữ xã Bằng Lãng (Chợ Đồn) đã góp phần công sức để đưa xã về đích nông thôn mới trong năm 2023. Chị Nguyễn Thị Kiều, Chủ tịch Hội LHPN xã Bằng Lãng cho hay: Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường. Nhiều chi hội đã đăng ký đảm nhận mô hình đoạn đường hoa, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Nhờ làm tốt công tác dân vận, phong trào trồng hoa ven đường đã lan tỏa sâu rộng đến các khu dân cư, góp phần làm thay đổi nhận thức của phụ nữ và người dân về trách nhiệm giữ gìn cảnh quan, môi trường.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc mà đoàn thể và Chính phủ đã giao cho” (Bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự Thật với bút danh X.Y.Z ngày 15/10/1949).

Cao Sơn là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Bạch Thông. Vấn đề môi trường lâu nay là nỗi trăn trở của cấp ủy, chính quyền địa phương. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây, huyện Bạch Thông đã huy động lực lượng vũ trang và cấp ủy, chính quyền vào cuộc, vận động bà con di dời chuồng trại chăn nuôi xa khu dân cư và chỉnh trang thôn xóm bằng cách xây dựng những hàng rào đá. Hiện xã đã thành lập 03 tổ tự quản duy trì việc làm đẹp, làm sạch cảnh quan môi trường. “Đây là thành công rất lớn trong thực hiện tiêu chí Môi trường xây dựng nông thôn mới ở Cao Sơn, bởi tập quán chăn nuôi của bà con lâu nay rất khó thay đổi. Nhờ công tác dân vận, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, diện mạo xã Cao Sơn nay đã thay đổi rõ nét. Chưa khi nào môi trường và cảnh quan nông thôn nơi đây sạch đẹp, phong quang như hiện nay”, đồng chí Đỗ Thị Hiền, Bí thư Huyện ủy Bạch Thông khẳng định.

Tại huyện Bạch Thông, các mô hình “Dân vận khéo” được triển khai rộng khắp ở các lĩnh vực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2023, toàn huyện đăng ký xây dựng 32 mô hình liên quan đến các nội dung: Vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; xây dựng hạ tầng nông thôn; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội… Với cách làm khác nhau, các mô hình đều đem lại hiệu quả thiết thực, huy động được nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài lĩnh vực kinh tế - xã hội, các địa phương cũng tập trung xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực an ninh trật tự. Công an tỉnh đang duy trì 42 mô hình “Dân vận khéo” ở tất cả các lĩnh vực công tác. Nhiều mô hình được Đảng ủy Công an tỉnh công nhận điển hình như: “Xây dựng chuẩn mực nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; “Khéo tuyên truyền vận động phát huy khối đại đoàn kết dân tộc đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn”; “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác Công an, tăng cường tương tác với Nhân dân qua internet và mạng xã hội”… Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tạo được niềm tin và sự ủng hộ của Nhân dân, tiếp nhận nhiều thông tin có giá trị về an ninh trật tự, các điểm nóng tiềm ẩn, góp phần phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm.

“Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được các huyện, thành phố nhân rộng. Các mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; giữ gìn và phát huy các lợi thế về di tích, danh lam thắng cảnh Vườn Quốc gia Ba Bể, ATK Chợ Đồn… cũng tạo sự lan tỏa tích cực. Theo thống kê, năm 2023, tỉnh Bắc Kạn có 2.537 mô hình “Dân vận khéo” đăng ký thực hiện ở tất cả các lĩnh vực. Đến cuối năm, toàn tỉnh đã xét, công nhận đạt 1.288 mô hình, trong đó có 120 điển hình “Dân vận khéo”.

“Một cánh én chẳng làm nên mùa xuân, một bông lúa không tạo nên cánh đồng”, Dân vận khéo sẽ phát huy sức dân cùng với hệ thống chính trị tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra. Đầu Xuân, nhớ lời Bác Hồ đã căn dặn: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”./.

Trang Lê