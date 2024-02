Khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

BBK - Ngày 06/02, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố đã phối hợp trên nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Với những kết quả đã đạt được, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tặng Bằng khen cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi giết người xảy ra tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn tặng 07 Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ khen thưởng, Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà các đơn vị, cá nhân đạt được trong thời gian qua; đồng thời chúc mừng, động viên các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân; trước mắt là đảm bảo cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán và tham gia các lễ hội Xuân 2024 an toàn, thuận lợi./.