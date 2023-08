Khánh thành trụ sở Công an phường Xuất Hóa và Công an xã Nông Thượng

BBK - Sáng 18/8, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức khánh thành 02 trụ sở làm việc của Công an phường Xuất Hóa và Công an xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn).

Đến dự lễ khánh thành có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm: Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh; Cù Ngọc Cường, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Công trình trụ sở làm việc Công an phường Xuất Hóa và xã Nông Thượng được khánh thành và bàn giao có ý nghĩa rất lớn, góp phần khắc phục khó khăn về nơi làm việc, sinh hoạt và tạo điều kiện tốt hơn cho cán bộ, chiến sĩ Công an. Đồng chí đề nghị các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, bám dân để nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu, giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Công trình trụ sở làm việc Công an xã Nông Thượng có quy mô xây dựng nhà một tầng, diện tích xây dựng 428m2, diện tích đất khuôn viên hơn 3.900m2, khởi công từ tháng 11/2022, do Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Phú Hưng thi công.

Công trình trụ sở làm việc Công an phường Xuất Hóa có quy mô nhà cấp III, gồm một nhà hai tầng diện tích 440m2, diện tích đất sử dụng hơn 3.000m2. Công trình do Công ty TNHH Hùng Sơn trúng thầu thi công, khởi công từ tháng 1/2023, hoàn thành tháng 8/2023 (vượt tiến độ 80 ngày so với kế hoạch)./.