Khánh thành, bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội

Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thân nhân gia đình liệt sĩ CAND, Bộ Công an, Công an tỉnh đã hỗ trợ gia đình ông Nông Văn Chính 165 triệu đồng từ nguồn Quỹ Nghĩa tình đồng đội, sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh để xây nhà. Cùng với nguồn vốn đối ứng của gia đình, căn nhà cấp 4 khang trang đã được xây dựng xong với tổng diện tích sàn 115m2.

Đây là việc làm thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của ngành Công an, là nguồn động viên kịp thời, thiết thực đối với các gia đình thân nhân liệt sĩ, giúp họ ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn lên đóng góp xây dựng quê hương./.