Khai trương Showroom nội thất nhà ở, văn phòng, trường học tại thành phố Bắc Kạn

Sáng 02/12, tại thành phố Bắc Kạn, Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Bắc Kạn; Công ty Cổ phần gỗ An Cường và Công ty TNHH Thái Minh Thành tổ chức Lễ khai trương showroom nội thất nhà ở, văn phòng, trường học có tên Showroom nội thất An Cường-Thái Minh Thành.

Với chiến lược mở rộng kinh doanh, bên cạnh việc cung ứng sách giáo khoa, thiết bị trường học, hiện nay Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Bắc Kạn đã hợp tác với một số đối tác chiến lược tiếp tục phát triển thị trường thiết kế nội thất nhà ở, văn phòng, trường học.

Với không gian trưng bày nội thất hiện đại, sản phẩm chất lượng phù hợp với mọi nhu cầu từ đơn giản đến sang trọng, Showroom nội thất An Cường-Thái Minh Thành đã đem đến cho khách hàng những ứng dụng thực tế sản phẩm nội thất và trang trí cập nhật xu hướng đến từ các thương hiệu nổi tiếng như vật liệu gỗ công nghiệp An Cường, Xuân Hoà, The One, hệ thống thiết bị bếp cao cấp Malloca, sản phẩm nội thất theo phong cách châu Âu, giải pháp về nhà thông minh Smarthome.

Tại buổi khai trương các khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mãi và bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị.

Khách hàng có nhu cầu đến địa chỉ số nhà 21, tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. Hotline: 0869016106 để được tư vấn chi tiết./.