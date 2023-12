Khai mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Cùng dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điểm qua những kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các nội dung quan trọng mà kỳ họp sẽ xem xét.

Đồng chí nhấn mạnh: Khối lượng công việc của Kỳ họp thứ 16 rất lớn. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp; với trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu tham dự kỳ họp trên cơ sở các quy định của pháp luật, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan, tập trung thảo luận, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn.

Sau phát biểu khai mạc, Kỳ họp nghe đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Tờ trình dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024…

Theo chương trình, trong 2,5 ngày, Kỳ họp sẽ xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2023, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024; xem xét, thảo luận và dự kiến thông qua 25 nghị quyết chuyên đề và thường kỳ cùng nhiều nội dung quan trọng khác... Kỳ họp cũng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc các sở: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính…

Dự kiến, kỳ họp sẽ bế mạc vào sáng 09/12, Báo Bắc Kạn sẽ tiếp tục cập nhật, phản ánh các nội dung của Kỳ họp đến bạn đọc./.