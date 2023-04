Khai mạc Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật và các môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ CAND

BBK - Sáng 04/4, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức khai mạc Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật và các môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ Công an nhân dân năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí: Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Văn Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh: Việc tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật, thể dục thể thao trong Công an nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật và các môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ CAND là cơ hội đánh giá, rèn luyện, trưởng thành về mọi mặt của lực lượng Công an tỉnh nhà, là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ tự hào, phát huy truyền thống vẻ vang của CAND, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, gương mẫu, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, làm tốt hơn công tác quân sự, võ thuật, thể dục thể thao trong CAND, góp phần rèn quân, xây dựng lực lượng Công an chuẩn mực, chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật và các môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ CAND diễn ra từ ngày 04 - 07/4 với 03 môn điều lệnh và 02 môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ, gồm 36 đội thi với trên 700 lượt vận động viên tham gia.

Ngay sau Lễ khai mạc, các đội thi bước vào nội dung thi tình huống ứng dụng võ thuật CAND và thi bắn súng./.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc Hội thi: