Khai mạc hoạt động hè -Ngày hội thiếu nhi Bắc Kạn 2023

HĐH năm 2023 gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, đẩy mạnh giáo dục truyền thống gắn với các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn”, “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử văn hóa”... Các hoạt động nhằm trang bị kỹ năng tương tác lành mạnh trên môi trường mạng, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em; tạo điều kiện cho thiếu nhi có sân chơi lành mạnh, bổ ích.

Phát biểu khai mạc đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo HĐH tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra những trường hợp trẻ em bị tai nạn đuối nước. Nguyên nhân là do trẻ chưa biết bơi hoặc thiếu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, thiếu sự quản lý, giám sát của người lớn... Do đó chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè cần trở thành một trong những hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp, ngành, gia đình và xã hội đối với công tác phòng, chống đuối nước;

Đồng thời phát triển phong trào dạy bơi, học bơi, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, nâng cao sức khỏe, cải thiện thể chất cho thanh thiếu nhi. Mỗi thanh thiếu nhi cần tích cực luyện tập môn bơi, tìm hiểu các kỹ năng bơi an toàn và trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động bạn bè, người thân cùng học bơi, trang bị các kỹ năng phòng chống đuối nước, góp phần đẩy lùi tai nạn đuối nước, tạo ra mùa hè vui khỏe, an toàn.

Hướng dẫn cho trẻ em các kỹ thuật bơi, kỹ năng cứu đuối nước, sơ cấp cứu đuối nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các địa phương tạo điều kiện tổ chức hiệu quả hoạt động hè cho thiếu niên nhi đồng. Các huyện, thành phố, tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kết nối nguồn lực xây dựng các điểm vui chơi sinh hoạt tập thể, tạo điều kiện về kinh phí tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi; phối hợp thực hiện tốt việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên nhi đồng và tạo điều kiện để trẻ em được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Tham gia ngày hội của thiếu nhi, hơn 200 học sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích. Cụ thể, học sinh các trường THCS Bắc Kạn, THCS Đức Xuân tham gia chương trình hướng dẫn kỹ thuật bơi, kỹ năng cứu đuối nước, sơ cấp cứu đuối nước, tập huấn bơi an toàn tại bể bơi Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh; học sinh các trường tiểu học Đức Xuân, tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai tham quan hoạt động thúc đẩy văn hoá đọc, góc STEM tương tác phát huy năng lực ngoại ngữ; học sinh các trường tiểu học: Phùng Chí Kiên; Sông Cầu; Đức Xuân tham gia các trò chơi đi cà kheo, chiếc hài vạn dặm...

Góc STEM tương tác phát huy năng lực ngoại ngữ cho trẻ em do Trung tâm Ngoại ngữ Dominoes phối hợp triển khai.