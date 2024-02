Giải đấu năm nay thu hút trên 200 vận động viên (VĐV) đến từ các đơn vị, địa phương và các câu lạc bộ trong tỉnh. Các VĐV tham gia tranh tài ở 22 bộ huy chương, trong đó môn đẩy gậy có 16 bộ huy chương cá nhân; môn kéo co 06 bộ huy chương đồng đội.

Phát biểu khai mạc Giải vô địch Đẩy gậy - Kéo co tỉnh Bắc Kạn, ông Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết: Giải vô địch Đẩy gậy - Kéo co tỉnh Bắc Kạn thuộc chuỗi hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27/3/1946 – 27/3/2024 và tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Thông qua giải đấu nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao nói chung và phong trào tập luyện, thi đấu môn đẩy gậy, kéo co nói riêng trong quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức giải cũng là dịp để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tuyển chọn các VĐV tiêu biểu tham dự Giải vô địch Đẩy gậy – Kéo co quốc gia tổ chức vào tháng 3/2024 tại tỉnh Đắk Lắk và Giải vô địch trẻ Đẩy gậy – Kéo co quốc gia do tỉnh Bắc Kạn đăng cai tổ chức vào tháng 7, tháng 8 tới đây.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra một số nội dung thi đấu của môn đẩy gậy. Dự kiến giải bế mạc ngày 03/3/2024.

Một số hình ảnh buổi thi đấu đầu tiên: