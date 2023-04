Kết quả từ phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”

BBK - Hưởng ứng phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công đoàn VNPT phát động, nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn VNPT Bắc Kạn đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hằng năm, Công đoàn VNPT Bắc Kạn đều phát động phong trào thi đua “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” đến tất cả cán bộ, đoàn viên, người lao động và các đơn vị trực thuộc. 100% lao động và các đơn vị trực thuộc đăng ký hưởng ứng phong trào. Công đoàn đơn vị cũng đăng ký thi đua thực hiện phong trào với Tập đoàn.

Đơn vị thường xuyên xây dựng và triển khai kế hoạch an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); triển khai thực hiện các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, biện pháp làm việc an toàn; phối hợp với Giám đốc đơn vị tổ chức tốt các hoạt động. Điển hình như: Tháng hành động về ATVSLĐ; các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới; phát động, tổ chức phong trào phát huy sáng kiến và công trình cải thiện điều kiện lao động, xây dựng quy chế khen thưởng về ATVSLĐ; xây dựng văn hoá an toàn tại nơi làm việc; phát động phong trào thi đua 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng) trong công tác ATVSLĐ…

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, người lao động các biện pháp phòng chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Công tác phòng chống cháy nổ cũng được Công đoàn phối hợp với chuyên môn quan tâm thực hiện.

Nhờ thực hiện tốt phong trào, trong cả nhiệm kỳ toàn đơn vị không có tai nạn lao động xảy ra, người lao động yên tâm công tác, cống hiến, gia tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Qua đó giúp đơn vị hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn VNPT Bắc Kạn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Chuyên môn, công đoàn của đơn vị nhiều năm liền được cấp trên công nhận đạt chuẩn về ATVSLĐ. Năm 2019, VNPT Bắc Kạn đạt danh hiệu an toàn, vệ sinh, lao động xuất sắc. Năm 2021, Công đoàn VNPT Bắc Kạn được Công đoàn VNPT tặng giấy khen về phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”…/.