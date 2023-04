Kết nối mạng xã hội góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm

Những hình ảnh được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội Facebook về việc 02 thanh thiếu niên cùng trú tại xã Lục Bình (Bạch Thông), điều khiển xe mô tô có hành vi “bốc đầu”, lạng lách đánh võng tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, gây mất trật tự ATGT vào cuối tháng 9/2022 nhanh chóng được Phòng CSGT, Công an tỉnh xác minh. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã mời người thân và 02 thanh thiếu niên trên đến làm việc và xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng. Đây là một trong nhiều vụ việc được lực lượng Công an phát hiện, xử lý kịp thời từ tin báo của quần chúng nhân dân thông qua mạng xã hội.

Từ đầu năm 2020, mô hình kết nối mạng xã hội bắt đầu xuất hiện ở một số đơn vị nghiệp vụ và lực lượng Công an cơ sở trên địa bàn tỉnh. Chỉ sau một thời gian ngắn, ứng dụng tiện ích này đã tạo nên sự đột phá trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bà Lê Thị Hiến, thôn Bắc Lanh Chang, xã Lục Bình (Bạch Thông) chia sẻ: Những văn bản hoặc thông tin mới, Ban Công tác Mặt trận thôn đều đăng lên nhóm Zalo, Facebook. Qua đó, các thành viên trong nhóm cùng tuyên truyền, nhắc nhở, người dân chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt khi có những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, mọi người đều nắm được để cảnh giác và phòng tránh, nhất là những thông tin về thủ đoạn mới của các loại tội phạm như: Trộm cắp tài sản, lừa đảo qua mạng.

Mô hình an ninh trật tự “Phố phường bình yên” của phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn) được triển khai tháng 8/2021, đến nay đã đạt được những kết quả tích cực. Công an phường Đức Xuân đã duy trì hoạt động nhóm Zalo với các tổ dân phố, đăng tải và chia sẻ nhiều bài viết, kịp thời thông tin về tình hình ANTT tại địa bàn quản lý, thu hút đông đảo lượt xem. Nhờ đó đã phát huy vai trò của Nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Trung tá Trịnh Hữu Khương, Phó Trưởng Công an phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn) cho biết: "Đối với lực lượng Công an phường, chúng tôi chỉ đạo cảnh sát khu vực phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố, định kỳ sinh hoạt, đánh giá tình hình ANTT tại các tổ dân phố. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực viết bài trên nhóm Zalo của các tổ dân phố để cán bộ, công chức, viên chức và đông đảo người dân nắm được, qua đó làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm".

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn xã hội, ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tăng cường phương tiện, trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ số, tự động hóa, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo cho lực lượng Công an nhân dân là một trong những yêu cầu mà Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị đặt ra.

Hiện nay, Công an tỉnh Bắc Kạn duy trì 92 trang mạng xã hội Zalo và Facebook. Một số trang có lượng theo dõi lớn như: "Công an tỉnh Bắc Kạn" và "Tin Bắc Kạn". Từ việc tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân trên mạng xã hội, lực lượng Công an đã xử lý nhiều đối tượng, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ phạm pháp hình sự, cũng như hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính do lực lượng Công an quản lý. Với tính tương tác trực tiếp của các trang mạng xã hội này, cán bộ, chiến sĩ có thể giải đáp trực tiếp cho người dân, rút ngắn rất nhiều thời gian khi công dân đến làm thủ tục hành chính tại trụ sở. Cũng qua sự tương tác thường xuyên trên các nhóm, trang mạng xã hội mà sự gắn bó giữa Nhân dân và lực lượng Công an ngày càng thêm khăng khít, bền chặt.

Với nhiều cách làm sáng tạo, chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác những tiện ích của mạng xã hội vào công tác đảm bảo ANTT phòng, chống tội phạm đã và đang mang lại những kết quả tích cực trên địa bàn tỉnh./.

Ngọc Ánh (Công an tỉnh)