Hội nghị hợp tác phát triển KTXH giữa TP. Hồ Chí Minh với 09 tỉnh:

Kết nối giao thương giữa T.P Hồ Chí Minh với các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ

BBK - Chiều 24/3, tại tỉnh Nghệ An, UBND T.P Hồ Chí Minh phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Kết nối giao thương giữa T.P Hồ Chí Minh với 09 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.