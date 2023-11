Kéo dài ngừng bắn ở Gaza thêm 2 ngày

Vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza. (Ảnh UN NEWS)

Trước đó, các nỗ lực hòa giải trong xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas được tăng cường nhằm kéo dài thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo hiện nay tại Gaza. Nguồn tin Palestine cho biết, Qatar và Ai Cập đã gửi một dự thảo thỏa thuận tới Israel và Hamas về kéo dài thỏa thuận ngừng bắn bốn ngày và tạo điều kiện tiến hành trao đổi tù nhân quy mô lớn hơn giữa hai bên. Cùng với đó là đề nghị trả tự do cho từ 40 đến 50 con tin đang bị giam giữ ở Gaza, cũng như tăng cường đưa hàng viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ này.

Theo nguồn tin nêu trên, Hamas đã thể hiện thiện chí về đề xuất của Qatar và Ai Cập. Đại diện lực lượng này ngày 26/11 ra tuyên bố nêu rõ: Hamas đã thông báo với các bên trung gian về mong muốn kéo dài thỏa thuận ngừng bắn hiện nay, thêm từ hai đến bốn ngày, đồng thời bảo đảm phóng thích thêm từ 20 đến 40 tù nhân Israel. Hamas kêu gọi Israel tăng số người Palestine bị giam giữ tại Israel được trả tự do.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Israel có thể nhất trí gia hạn thỏa thuận với Hamas thêm một vài ngày, nếu lực lượng này trả tự do cho nhiều con tin Israel hơn. Nhà trắng ra thông cáo cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 26/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Netanyahu nhất trí tiếp tục nỗ lực để tất cả các con tin đều được trả tự do. Thủ tướng Netanyahu hoan nghênh đề xuất gia hạn thỏa thuận ngừng bắn trên cơ sở mỗi ngày thêm 10 con tin được trả tự do, như được nêu trong thỏa thuận do Qatar làm trung gian.