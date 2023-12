Israel và Hamas tiếp tục gia hạn lệnh tạm ngừng bắn

Xe chở các con tin được trả tự do đến Ofakim, Israel, ngày 30/11/2023, theo thỏa thuận giữa Israel và Hamas. Ảnh: Reuters

Trong thông báo được công bố chỉ ít phút trước khi lệnh ngừng bắn tạm thời hết hạn lúc 5 giờ ngày 30/11 (giờ GMT), quân đội Israel cho biết lệnh ngừng bắn với Hamas - phong trào Hồi giáo đang kiểm soát Dải Gaza, sẽ được gia hạn “dựa trên những nỗ lực của các nhà hòa giải trong việc tiếp tục quá trình trả tự do cho các con tin và tuân theo các điều khoản thỏa thuận”.

Cùng ngày, Hamas xác nhận lực lượng này nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn với Israel thêm 1 ngày. Như vậy, lệnh tạm ngừng bắn sẽ được thực hiện trong ngày thứ bảy liên tiếp, đến ngày 01/12.

Theo thống kê của Reuters, 97 con tin đã được trả tự do kể từ khi lệnh tạm ngừng bắn được thực thi. Quân đội Israel cho biết, ở Gaza vẫn còn 145 con tin.

Trong diễn biến liên quan tình hình tại Dải Gaza, ngày 29/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp để thảo luận về cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Hamas, cũng như những diễn biến căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Đây là cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau khi thông qua một nghị quyết kêu gọi Israel và Hamas tạm ngừng bắn vì lý do nhân đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh việc các bên phải đạt được một lệnh ngừng bắn nhân đạo và trả tự do cho tất cả con tin.