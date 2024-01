Huyện ủy Pác Nặm triển khai nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, Đảng bộ huyện Pác Nặm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo; cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và nỗ lực thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể như: Tổng giá trị sản xuất đạt trên 723 tỷ đồng, đạt 103% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 8,61% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 22,4 triệu đồng, bằng 80% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 1,8% so với năm 2022.

Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 18.162 tấn, bằng 92,9% kế hoạch; các cây trồng hằng năm khác thực hiện đạt trên 870ha, tăng 200ha so với năm 2022. Tổng đàn đại gia súc (kể cả xuất bán, giết mổ) đạt 19.207/20.860 con, đạt trên 92% chỉ tiêu nghị quyết, bằng 105,6% so với cùng kỳ; đàn lợn có trên 60.860 con, đạt 100,5% chỉ tiêu nghị quyết, bằng 114% so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 20,3 tỷ đồng, bằng 112% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 17,5% so với năm 2022. Hoạt động thương mại trên địa bàn huyện diễn ra ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 đạt trên 210 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch, tăng 16,67% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 13,04 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch, tăng 42% so với năm 2022. Lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, nội chính; công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể huyện… được quan tâm thường xuyên và đạt được những kết quả tích cực. Toàn huyện có 33/38 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết, tăng 06 chỉ tiêu so với năm 2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện vẫn còn một số hạn chế như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu nghị quyết đề ra, còn có 05/38 chỉ tiêu không đạt. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư, vốn các chương trình MTQG còn chậm, việc triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách còn chậm so với yêu cầu đề ra. Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp tăng…

Năm 2024, huyện Pác Nặm đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 772 tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản đạt 520 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 22 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 230 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 15 tỷ đồng; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm. Sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt 500kg/người/năm. Thực hiện chuyển đổi diện tích canh tác lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao tăng thêm 50ha…

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên, huyện đề ra những giải pháp như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; chủ động triển khai ngay từ đầu năm; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương để thực hiện theo tiến độ, kế hoạch. Chú trọng phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển đàn gia súc, gia cầm; tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đã biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Pác Nặm trong năm 2023. Đồng chí đề nghị huyện Pác Nặm cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã được chỉ ra ngay từ đầu năm, nhất là tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn các chương trình MTQG; quan tâm thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ để kịp thời phát hiện chấn chỉnh, tháo gỡ ngay, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Pác Nặm đã tặng Giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, 14 đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; UBND huyện Pác Nặm tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 29 tập thể; 15 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 136 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến”./.