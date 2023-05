Huyện ủy Na Rì: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX

Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong 50 mục tiêu chủ yếu đề ra đầu nhiệm kỳ, đến nay có 37/50 mục tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội, 13/50 mục tiêu chưa đạt chủ yếu là các mục tiêu phấn đấu đạt đến cuối nhiệm kỳ. Hạ tầng kinh tế - xã hội được củng cố tăng cường, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đạt được những kết quả nhất định, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ bản kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX trong nửa đầu nhiệm kỳ cũng còn những hạn chế cần được khắc phục, cụ thể: Một số chỉ tiêu chính, chỉ tiêu thành phần chưa đạt so với kế hoạch đề ra như: Diện tích canh tác đạt giá trị 100 triệu đồng/ha/năm, diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm dần qua các năm; kế hoạch thực hiện nông thôn mới còn khó khăn; công tác nắm bắt tình hình ở một số cơ sở chưa kịp thời…

Các ý kiến tham luận, thảo luận làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nửa nhiệm kỳ còn lại như: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững; tăng cường huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư công; nâng cao chất lượng cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đánh giá, Na Rì triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt được những kết quả khả quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện ở nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Huyện ủy Na Rì cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Có giải pháp thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để phát huy sức mạnh nội lực trong phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương. Có chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực huyện có thế mạnh, tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân. Quan tâm phát triển đội ngũ đảng viên, làm cơ sở xây dựng chi bộ đảng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở./.