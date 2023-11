Hút thuốc lá ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ

Theo tài liệu tuyên truyền của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn: Khói thuốc lá chứa hơn 4.000 loại hóa chất, trong đó có hơn 200 loại có hại cho sức khỏe, bao gồm chất gây nghiện và các chất gây độc. Hằng năm, Tổ chức Y tế thế giới đã thống kê tỷ lệ tử vong do thuốc lá là 8 triệu người, có thêm 1 triệu người tử vong do thuốc lá thụ động. Ở Việt Nam, cứ 7 người thì có 1 người tử vong do thuốc lá gây ra. Hút 1 điếu thuốc tức là đã tự mình làm mất đi 5,5 phút cuộc sống. Tuổi thọ trung bình của người hút thuốc ngắn hơn so với người không hút thuốc từ 5 đến 8 năm.

Tỷ lệ sinh đẻ ở phụ nữ hút thuốc thấp hơn khoảng 30% so với phụ nữ không hút thuốc. Tác hại của thuốc lá tới hệ sinh sản phụ nữ là gây tổn thương trực tiếp, thậm chí phá hủy noãn bào của buồng trứng, gây vô sinh. Nicotin có tác dụng ngăn cản hình thành lớp bảo vệ được gọi là lớp vỏ của noãn bào. Lớp này có tác dụng ngăn không cho các tinh trùng khác xâm nhập vào trứng (noãn bào) sau khi đã có một tinh trùng xâm nhập vào trong trứng, ngăn ngừa tình trạng đa tinh trùng. Do không có lớp bảo vệ này nên xảy ra tình trạng nhiều tinh trùng xâm nhập vào 1 trứng. Những phôi có nhiều tinh trùng này dễ bị chết trong quá trình phát triển hoặc sẽ bị sảy thai tự phát.

Bên cạnh đó, tần suất chửa ngoài tử cung ở những người hút thuốc cao gấp 2,2 - 4 lần so với người không hút thuốc. Hút thuốc còn làm giảm tình trạng miễn dịch dẫn đến nhiễm trùng ở vòi trứng nhiều, gây nên vô sinh cao hơn ở người hút thuốc. Thuốc lá gây sảy thai tự phát, ở những phụ nữ hút thuốc lá nguy cơ sảy thai cao gấp 1,5 - 3,2 lần so với những người không hút thuốc.

Thuốc lá làm hạn chế hiệu quả điều trị vô sinh. Những phụ nữ hút thuốc, ngoài tỷ lệ vô sinh nhiều hơn mà còn kém hiệu quả trong điều trị vô sinh. Đặc biệt ở những phụ nữ hút thuốc lá, thụ tinh trong ống nghiệm ít thành công hơn và nếu có thai bằng thụ tinh trong ống nghiệm thì hay bị sảy thai hơn.

Hút thuốc cũng tác động lên cơ quan sinh sản của người phụ nữ cả khi mang thai và không mang thai, hậu quả nghiêm trọng của thuốc lá thường xuất hiện ở thời kỳ mãn kinh và gây mãn kinh sớm do hút thuốc làm giảm nồng độ estrogen trong cơ thể người phụ nữ. Tất cả các phụ nữ từ sau 40 tuổi thì estrogen giảm dần từ từ, sau đó giảm nhanh chóng ở thời kỳ mãn kinh. Hết kinh khi người phụ nữ không sản xuất đủ hormone để duy trì chu kỳ kinh nguyệt. Theo một số nghiên cứu thì phụ nữ hút thuốc lá mãn kinh sớm hơn phụ nữ không hút thuốc trung bình là 1,74 năm.

Trẻ em sinh ra từ những bà mẹ sống với người hút thuốc thường có trọng lượng thấp hơn khi sinh. Hút thuốc thụ động làm giảm lượng oxy và chất dinh dưỡng đến với em bé qua nhau thai. Điều này cản trở sự phát triển của em bé bên trong tử cung, dẫn đến cân nặng khi sinh thấp…Cân nặng của trẻ sơ sinh giảm từ 200 - 400g.

Thuốc lá không chỉ ảnh hướng đến khả năng sinh sản mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của cả cơ thể. Vì một sức khỏe tốt, môi trường trong lành không khói thuốc hãy ngừng hút thuốc, kiên quyết cai thuốc lá vì chính bạn, người thân và cộng đồng./.